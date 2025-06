schianto e volo nei campi gravissimo un centauro

Un drammatico incidente ha sconvolto la notte nella zona di Ponte Massa, lungo la San Vitale. Un centauro è rimasto gravemente ferito dopo un terribile schianto e un volo di almeno quindici metri in un campo vicino alla strada. La scena, desolante e silenziosa, ha subito allertato un passante che ha chiamato i soccorsi. Ora, l’attenzione si concentra sulle condizioni dell’uomo e sulle cause di questa tragedia, ancora da chiarire.

Una moto a terra, distrutta, nessuno intorno. Così un passante che l’altra notte stava percorrendo la San Vitale in zona Ponte Massa ha subito lanciato l’allarme. Nessuna traccia del ferito, almeno per quel momento. All’arrivo rapido dei soccorsi, un uomo di 45 anni è stato trovato a terra in un campo poco più in lá, con traumi gravissimi dopo un volo di almeno quindici metri. Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 23 della notte fra martedì e mercoledì. Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia locale, per cause ancora in fase d’accertamento il centauro (un imolese di origini campane) mentre percorreva la strada che da Medicina porta a Massa Lombarda in procinto di arrivare alla rotonda di Ponte Massa avrebbe perso il controllo del proprio mezzo di grossa cilindrata mentre affrontava una curva e sarebbe finito con la moto contro il guardrail e poi nel campo adiacente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it