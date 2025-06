Schianto aereo in India | trovato un unico superstite

Un tragico incidente aereo scuote l'India: un solo superstite tra le vittime dello schianto di un Boeing 787 Dreamliner nel Gujarat. Mentre le autorità avviano le indagini, il mondo segue con apprensione questa drammatica vicenda che ha colpito profondamente la nazione. La domanda ora è: come si sta affrontando questa tragedia e quali sono le prossime mosse per chiarire le cause?

Ahmedabad (India), 12 giu. (askanews) - La polizia indiana ha finora trovato un unico sopravvissuto all'incidente aereo avvenuto oggi nel Paese. Lo ha dichiarato il commissario di polizia di Ahmedabad, Gyanendra Singh Malik. L'aereo passeggeri Boeing 787 Dreamliner si è schiantato nello stato indiano del Gujarat, vicino all'aeroporto di Ahmedabad. La Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Dgca) dell'India ha confermato che a bordo dell'aereo c'erano 242 persone, compresi due piloti e 10 assistenti di volo. "La polizia ha trovato un sopravvissuto al posto 11A. È in ospedale e sta ricevendo cure.

