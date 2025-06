Schiacciato dall’autocompattatore muore operatore ecologico di 43 anni I colleghi scioperano

Una tragedia sconvolge Valmontone: un operatore ecologico di appena 43 anni perde la vita in un incidente sul lavoro, schiacciato dall'autocompattatore durante la raccolta dei rifiuti. La comunità e i colleghi, profondamente colpiti, hanno deciso di scioperare per esprimere il loro dolore e chiedere maggiori sicurezze sul fronte della tutela dei lavoratori. La vicenda solleva ancora una volta il problema della sicurezza sul lavoro e dell'importanza di interventi immediati per prevenire simili drammi.

Stava guidando un autocompattatore quando questo si è ribaltato e lo ha schiacciato. È morto così, questa mattina intorno alle 8.30, un operatore ecologico di 43 anni, al lavoro con la raccolta dei rifiuti in via Sant’Angelo a Valmontone, in provincia di Roma. L’uomo era un dipendente dell’azienda Ambiente Energia e Territorio. Sull’accaduto sta indagando la polizia locale e i carabinieri della stazione di Valmontone per ricostruire la dinamica dei fatti. Intanto, la salma è stata trasportata al policlinico di Tor Vergata in attesa dell’esame autoptico. Netta la reazione dei sindacati che “hanno proclamato lo sciopero per l’intero turno di lavoro di tutto il personale della Ambiente Energia e Territorio”, si legge nella nota di Fp Cgil Roma e Lazio, Uiltrasporti Lazio e Fiadel Lazio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schiacciato dall’autocompattatore, muore operatore ecologico di 43 anni. I colleghi scioperano

