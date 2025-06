Scherma Martina Favaretto non ci sarà agli Europei Assenza pesantissima per l’Italia Tocca ad Alice Volpi

Gli Europei di scherma a Genova iniziano con una nota amara: Martina Favaretto, la numero uno al mondo, non potrà partecipare a causa di un problema all’adduttore. La sua assenza rappresenta un colpo duro per l’Italia, che dovrà affidarsi alla determinazione di Alice Volpi per affrontare questa sfida cruciale. La scena è pronta a riscrivere le sue regole, ma la speranza e l’orgoglio italiani restano saldi.

Cominciano in salita gli Europei di scherma per l’Italia. Purtroppo a Genova sarà assente Martina Favaretto, che non è riuscita a recuperare da un problema all’adduttore. Un’assenza sicuramente molto pesante, visto che si tratta della numero uno del ranking mondiale e che era la principale favorita per la vittoria nella prova individuale, visti i recenti risultati ottenuti (vittoria nel Grand Prix di Shanghai ed in Coppa del Mondo a Vancouver). Al posto di Favaretto nella prova individuale toccherà ad Alice Volpi, campionessa del mondo in carica e che era stata selezionata solamente per la prova a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it