Scherma Italia agli Europei con la novità Cristino e l’assente Favaretto ma un fioretto femminile sempre ambizioso

a stagione straordinaria. Nonostante l’assenza di Favaretto, il team azzurro si prepara a dimostrare che anche con qualche ostacolo la passione e la determinazione possono fare la differenza, mantenendo vivo il sogno di conquistare il podio europeo.

A due giorni dall’inizio degli Europei di scherma a Genova, la spedizione azzurra perde una delle sue punte di diamante. Martina Favaretto, infatti, dovrà rinunciare alla manifestazione continentale a causa del mancato recupero da un problema all’adduttore. Sicuramente un’assenza molto pesante, visto che l’Italia perde la numero uno del fioretto femminile in questa stagione e la principale favorita per la vittoria della medaglia d’oro dopo una prima parte di stagione semplicemente fenomenale. Nonostante questa perdita, il fioretto femminile resta una certezza e l’Italia sarà comunque la nazione da battere sia per quanto riguarda la gara individuale sia per la prova a squadre, dove il quartetto azzurro non sembra avere rivali a parte la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Italia agli Europei con la novità Cristino e l’assente Favaretto, ma un fioretto femminile sempre ambizioso

In questa notizia si parla di: fioretto - femminile - scherma - italia

Federica Gamberini nuova Campionessa Italiana Allieve di Fioretto Femminile - Arezzo, 15 maggio 2025 – Federica Gamberini si è laureata nuova Campionessa Italiana Allieve di Fioretto Femminile.

?SIENA - CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI Nella bella cornice del Palacorsoni di Siena, sede del CUS, si sono svolti nel weekend i Campionati Italiani di Scherma Paralimpica, dove hanno preso parte Sofia Garnero nel fioretto femminile Categ Vai su Facebook

Scherma, Italia agli Europei con la novità Cristino e l’assente Favaretto, ma un fioretto femminile sempre ambizioso; Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2025 – Alessandra Nicolai e Marco Stigliano nella sciabola, Matteo Iacomoni e Matilde Molinari nel fioretto vincono gli ultimi titoli Under 20 nei Tricolori di Terni; Italia di scherma a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 28 luglio ai Giochi Olimpici.

I convocati per gli Europei di scherma Riporta senigallianotizie.it: La Nazionale azzurra potrà dunque battersi in Italia, davanti al suo pubblico, per confermarsi movimento guida della scherma europea e mondiale anche in una occasione in cui ci saranno tanti big: è ...