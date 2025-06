Scherma Italia agli Europei con la novità Cristino Assente Favaretto ma il fioretto femminile è sempre ambizioso

a brillante stagione costellata di successi e trionfi. Nonostante l’assenza di Favaretto, il team azzurro si prepara a sfidare gli Europei con grinta e determinazione, puntando ancora una volta al podio e dimostrando che la passione e il talento italiani sono più forti di ogni ostacolo. La squadra ha quindi un nuovo, stimolante obiettivo: dimostrare che la forza dello sport italiano non si ferma di fronte alle difficoltà.

A due giorni dall’inizio degli Europei di scherma a Genova, la spedizione azzurra perde una delle sue punte di diamante. Martina Favaretto, infatti, dovrà rinunciare alla manifestazione continentale a causa del mancato recupero da un problema all’adduttore. Sicuramente un’assenza molto pesante, visto che l’Italia perde la numero uno del fioretto femminile in questa stagione e la principale favorita per la vittoria della medaglia d’oro dopo una prima parte di stagione semplicemente fenomenale. Nonostante questa perdita, il fioretto femminile resta una certezza e l’Italia sarà comunque la nazione da battere sia per quanto riguarda la gara individuale sia per la prova a squadre, dove il quartetto azzurro non sembra avere rivali a parte la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it