Scelta shock nel comitato sui vaccini | Kennedy nomina esponenti no vax frattura sulla salute pubblica

La sanità pubblica americana si trova a un bivio cruciale, con l’assegnazione di un nuovo comitato governativo incaricato di valutare vaccini e sicurezza. La nomina, voluta dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., ha sollevato polemiche: quattro membri su otto sono noti per le loro posizioni no vax o scettiche, generando una frattura grave sulla fiducia nel sistema sanitario. Questa scelta rappresenta un rischio che potrebbe compromettere la salute pubblica, lasciando il paese in bilico tra scienza e ideologia.

La sanità pubblica americana si trova a un punto di svolta pericoloso. Il nuovo comitato federale incaricato di valutare l’ efficacia e la sicurezza dei vaccini è stato ufficialmente nominato dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., sotto l’amministrazione Trump. Il problema? Quattro degli otto membri scelti sono noti per le loro posizioni scettiche o apertamente contrarie ai vaccini, soprattutto quelli a mRna. La mossa, in netto contrasto con le promesse pubbliche di Kennedy di selezionare “scienziati altamente qualificati” e “non ideologi anti-vax”, sta suscitando forti reazioni nella comunità scientifica e istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scelta shock nel comitato sui vaccini: Kennedy nomina esponenti no vax, frattura sulla salute pubblica

In questa notizia si parla di: comitato - vaccini - kennedy - salute

Kennedy Jr licenzia i 17 membri del comitato consultivo sui vaccini del Cdc: "Gruppo pieno di conflitti d'interesse" - In un gesto che scuote il mondo della sanità, il ministro della Salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr, ha licenziato tutti i 17 membri del comitato consultivo sui vaccini del CDC, accusandoli di conflitti di interesse.

Il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. ha rimosso tutti i 17 membri dell'Advisory Committee for Immunization Practices, il comitato di esperti di vaccini, del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Il gruppo di esperti ha l'incarico di guidare le rac Vai su Facebook

Il segretario alla salute e ai servizi umani Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato lunedì che rimuoverà tutti i 17 membri in carica del comitato consultivo sui vaccini dei Centers for Disease Control and Prevention e li sostituirà con nuovi membri. Vai su X

Comitato Vaccini Cdc, anche due scettici tra i nuovi esperti nominati da Kennedy; Usa, segretario alla Sanità licenzia comitato consultivo sui vaccini; Usa, segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. licenzia 17 membri del comitato sui vaccini.

I vaccini a processo. Kennedy nomina il nuovo Comitato: metà dei prescelti è apertamente no vax Lo riporta huffingtonpost.it: Dopo aver azzerato il Cdc, il segretario alla Salute dell'amministrazione Trump seleziona il team chiamando diverse figure che si sono contraddistinte per le ...