Scarafaggi e 120 kg di tigelle mal conservate | ristorante e osteria chiusi a Bologna

Scandalo a Bologna: un rinomato ristorante nel cuore della città è stato sequestrato dai carabinieri del Nas a causa di condizioni igienico-sanitarie davvero allarmanti. Scarafaggi, muffa diffusa e 120 kg di tigelle mal conservate testimoniano un degrado inaccettabile, mettendo a rischio la salute dei clienti e del personale. Una scoperta che solleva importanti questioni sulla sicurezza alimentare e sulla tutela del consumatore.

Bologna, 12 giugno 2025 – Muffa sulle pareti e nelle tubature di areazione della cucina. E poi gravi condizioni igienico-sanitarie in un garage collocato a pochi metri dall’area di ristorazione. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas in un importante ristorante tipico nel centro di Bologna. Le muffe molto nocive erano in uno stato di massiccia proliferazione sulla totalità delle pareti, mentre nel garage era stato allestito un magazzino abusivo di alimenti usato promiscuamente anche per stoccare numerosi altri generi e oggetti non attinenti all’attività di ristorazione. Non solo: all’interno e sopra a due congelatori dentro il deposito abusivo, sono stati trovati 120 kg di tigelle e crescentine immesse ancora bollenti all’interno di sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici e quindi ‘non idonei a contenere alimenti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scarafaggi e 120 kg di tigelle mal conservate: ristorante e osteria chiusi a Bologna

Rinvenuti tortellini e tigelle congelate in sacchetti non idonei, scarafaggi nelle cucine e mortadelle scadute da rimacinare ed immettere in nuovi salumi.

Mortadelle scadute, muffe in cucina, scarafaggi in magazzino: i controlli dei Nas a Bologna Riporta bologna.repubblica.it: Prodotti tipici bolognesi scaduti venivano conservati per essere riutilizzati.