Scappano all' alt e sparano sui militari | carabiniere ucciso a Brindisi Morto uno dei fuggitivi

In un clima di tensione crescente, due malviventi hanno tentato la fuga tra le strade di Brindisi, sparando sui militari e causando la morte di un carabiniere. La caccia all'uomo, durata tutta la mattina, ha infine portato alla cattura di uno dei fuggitivi in un violento conflitto a fuoco. La comunità si stringe intorno alla famiglia del caduto, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

La caccia all'uomo è durata tutta la mattina ma le forze dell'ordine sono poi riuscite a farmare due malviventi durante un secondo conflitto a fuoco.

Un carabiniere è stato ucciso, oggi 12 giugno intorno alle 7, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento, poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo r Vai su Facebook

