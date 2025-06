Scandalo Ferragni Materia d’Esame in Tunisia | Il Pandoro-gate Sbarca alla Maturità

Il caso Ferragni, noto come il "Pandoro Gate", sta facendo scalpore anche in Tunisia, dove diventa un affascinante case study per gli studenti di maturità. Un'occasione unica per analizzare l'impatto dell'immagine pubblica e le sue ripercussioni sociali. Questa vicenda dimostra come un semplice incidente possa trasformarsi in un fenomeno globale, offrendo spunti preziosi per capire il potere dei social media e la percezione pubblica. Scopriamo insieme i dettagli di questa interessante analisi.

Il celebre caso che ha coinvolto l'influencer italiana diventa un "case study" per gli studenti tunisini all'esame di maturità. Un'analisi sull'immagine e le conseguenze.

La parabola discendente di Chiara Ferragni finisce tra i banchi della maturità in Tunisia. Lo scandalo del pandoro-gate, il crollo della sua reputazione e la perdita economica del suo brand, riassunti in un articolo del The Guardian del 13 gennaio 2024, sono i t Vai su Facebook

