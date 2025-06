Scandalo corruzione nel Psoe Sanchez chiede scusa

Un'ombra di scandalo si abbatte sul PSOE: tangenti per oltre 600.000 euro nell'assegnazione di appalti pubblici scuotono il partito. Sánchez, coinvolto in questa intricata vicenda, ha già chiesto scusa, ma il caso coinvolge anche l'ex ministro Abalos e il suo ex consigliere, mettendo in discussione la trasparenza politica. La situazione è destinata a far discutere ancora a lungo, mentre si cerca di fare luce su una delle vicende più controverse degli ultimi tempi.

Si tratta di tangenti per oltre 600.000 euro nell'aggiudicazione di appalti pubblici. Coinvolti l'ex ministro socialista Abalos e al suo ex consigliere.

Spagna, scandalo corruzione nel Partito Socialista: si dimette Santos Cerdán, numero tre del PSOE. Ha lasciato tutte le cariche e il suo seggio di parlamentare. Il primo ministro Pedro Sánchez chiede scusa alla popolazione: "Non dovevamo fidarci di lui"

In Spagna un importante esponente del partito del primo ministro Sánchez si è dimesso per uno scandalo di corruzione; Spagna, Sanchez chiede scusa per lo scandalo corruzione nel Psoe - LaPresse; Sanchez chiede scusa per lo scandalo corruzione nel Psoe.

Sanchez chiede scusa per lo scandalo corruzione nel Psoe Secondo ansa.it: "Sono qui per dare spiegazioni sul caso giudiziario che coinvolge l'ex ministro José Luis Abalos e il segretario di organizzazione del Psoe, Santos Cerdan.