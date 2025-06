Scalo Farini a Milano | manca un Masterplan organico sparisce un pezzo di parco lineare e tramvia a rischio Destinati a sparire 180 alberi d’alto fusto

Lo Scalo Farini a Milano sta emergendo come un mosaico di progetti frammentati, senza un masterplan organico che ne garantisca l’armonia. La riconversione di questo ex polo ferroviario, tra corti e spazi verdi, si sta sviluppando in modo disgiunto a causa di diversi proprietari: Coima, Unicredit, Poste Italiane. Questa mancanza di visione unitaria rischia di compromettere il cuore del progetto, con la possibile perdita di 180 alberi e pezzi di parco lineare, mettendo a rischio il futuro di uno dei simboli milanesi.

Lo Scalo Farini inizia a prendere forma. O meglio, forme. Perché la riconversione della perla – insieme allo Scala Romana – dei sette ex spazi ferroviari destinati a nuova vita, procede divisa. Una frammentazione dovuta al fatto che sono diversi i proprietari che stanno agendo sui lotti dell'area: Coima, Unicredit, Poste Italiane. Niente Masterplan unitario dello Scalo Farini. Tutti attivi, ma in modo indipendente, perché, come confermato dal Comune di Milano durante un incontro col municipio 9 della scorsa settimana, un Masterplan organico sull'intera area non esiste. Ognuno fa per sé e il fatto che la progettazione e le approvazioni procedano lotto per lotto, fa sì che sia virtualmente impossibile comprendere come si evolverà l'area e come potrà integrarsi (se potrà farlo) con i quartieri circostanti.