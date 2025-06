Scalera Garante regionale minori | Regolamento per le strutture residenziali garantisce standard adeguati e criteri trasparenti

Il nuovo regolamento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per minori rappresenta un passo importante verso standard più elevati e trasparenza nella tutela dei nostri ragazzi. Approvato dal Consiglio il 11 giugno, garantisce linee guida chiare e uniformi, assicurando che ogni struttura rispetti criteri di qualità e sicurezza. Scopriamo insieme come questa normativa può fare la differenza nel mondo dei minori e delle loro famiglie.

Approvato dal consiglio regionale nella seduta dell'11 giugno il regolamento che disciplina in modo organico le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ai minorenni. Il provvedimento si applica sia alle strutture di nuova istituzione, sia ai casi di trasferimento, ampliamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Scalera (Garante regionale minori): "Regolamento per le strutture residenziali garantisce standard adeguati e criteri trasparenti"

In questa notizia si parla di: strutture - regionale - regolamento - residenziali

Bonus nidi gratis. Bando regionale per 5 strutture - Se sei alla ricerca di un aiuto concreto per l’educazione dei tuoi piccoli, questa è l’occasione che fa per te! Grazie al bando regionale “Giovanisì”, cinque strutture capannoresi offrono nidi gratis a famiglie con ISEE fino a 40.

NUOVA GRADUATORIA PROVA SCRITTA C.U.R. FISIOTERAPISTI In riferimento alla graduatoria relativa alla prova scritta del concorso unico regionale per Fisioterapisti, il Presidente della Commissione, dott. Egidio Sproviero, rende noto che, per mero disgu - facebook.com Vai su Facebook

Sociale: Santangelo approvato regolamento strutture per minorenni; Scalera (Garante regionale minori): 'Regolamento per le strutture residenziali garantisce standard adeguati e criteri trasparenti'; NUOVO REGOLAMENTO STRUTTURE RESIDENZIALI MINORENNI: SCALERA, BASI SOLIDE PER TUTELA DIRITTI.

Regolamento per strutture residenziali e semiresidenziali per Minori, Scalera: garantiti standard adeguati e criteri trasparenti Lo riporta ekuonews.it: L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato un importante regolamento che disciplina in modo organico le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ai ...