L'aumento sconvolgente dei casi di scabbia in Italia, con un incremento fino al 750% tra il 2020 e il 2023, ha trasformato questa condizione in una vera emergenza sanitaria. La diffusione rapida, specialmente in Lazio ed Emilia Romagna, richiede attenzione e tempestività. Ma cosa fare in caso di contagio? Ecco le strategie essenziali per proteggere te e gli altri e contenere il fenomeno.

Boom di casi di scabbia in Italia: secondo i dati della Societ√† Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST),¬†i casi sono aumentati fino al 750%¬†tra il 2020 e il 2023, con¬†picchi registrati soprattutto nel Lazio e in Emilia Romagna, in particolare a Bologna. Per gli esperti, si tratta di una¬†vera e propria¬†emergenza sanitaria che coinvolge scuole, Rsa¬†e ospedali. Dietro all'incremento di casi ci sono diversi fattori:¬†condizioni di sovraffollamento durante il lockdown, scarsa igiene in ambienti chiusi, turismo di massa post-Covid.¬† I medici, inoltre, avrebbero un altro¬†sospetto: l'acaro della¬†scabbia,¬†una malattia cutanea, potrebbe aver sviluppato una resistenza ai farmaci tradizionali, in particolare alla permetrina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Scabbia, boom di casi in Italia: cosa fare in caso di contagio

Scabbia, è allarme in Italia: boom di casi, +750% in tre anni - L'allarme scabbia in Italia si fa sempre più forte, con un aumento record del +750% tra il 2020 e il 2023.

