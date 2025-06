Sbarra sarà sottosegretario per il Sud

L'ex segretario della Cisl, Sbarra, è pronto a entrare nell'esecutivo come nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud, un ruolo strategico che testimonia l'impegno del governo Meloni nel rafforzare lo sviluppo e le iniziative per il Meridione. La nomina, confermata dal Consiglio dei ministri e prevista dalla procedura, rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alle questioni del Mezzogiorno, consolidando la presenza di figure di esperienza al servizio del Paese.

17.56 L'ex segretario della Cisl, Sbarra, sarà il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. La premier Meloni, viene riferito, ha sentito il Consiglio dei ministri in merito all'intenzione di proporre la nomina al presidente Mattarella. La delega era stata mantenuta dalla premier quando Fitto aveva lasciato il governo per diventare vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Sbarra entrerà nell'esecutivo come "indipendente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: sbarra - sottosegretario - sarà - consiglio

Meloni nomina l'ex segretario della Cisl Luigi Sbarra sottosegretario al sud - In un contesto politico in fermento, Giorgia Meloni sorprende con una mossa audace: la nomina di Luigi Sbarra, ex segretario della Cisl, come sottosegretario al Sud.

? Via libera al tribunale della Pedemontana; a breve un disegno di legge dedicato in Consiglio dei ministri. È quanto ha assicurato il ministro Nordio durante l’incontro, questa mattina in via Arenula, con la delegazione territoriale, che ha espresso “viva soddi Vai su Facebook

Luigi Sbarra, ex segretario Cisl, nel governo: Meloni lo propone come sottosegretario al Sud; Meloni propone l'ex leader Cisl Sbarra sottosegretario al Sud; Meloni indica Luigi Sbarra come sottosegretario con delega al Sud: ecco chi è.