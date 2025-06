Sbarra da leader della Cisl al governo opposizioni | Un premio fedeltà per la connivenza

La nomina di Luigi Sbarra come sottosegretario al Sud ha acceso le polemiche politiche, rivelando una continuità sorprendente tra governo e parti sociali. Le opposizioni gridano a un premio fedeltà, definendo la mossa “sconcertante” e “in perfetta continuità” con le scelte passate. Una decisione che solleva dubbi sulla reale indipendenza delle istituzioni e sulla linea di un governo percepito come troppo influenzato dalle diplomazie sindacali.

“Sconcertante”. “In perfetta continuità”. “Sosteneva già il governo”. “Un premio fedeltà”. La scelta di Giorgia Meloni di portare al governo Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl fino a due mesi, consegnandogli la poltrona di sottosegretario al Sud, fa reagire le opposizioni. La linea è la stessa per Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra. In fondo, nessuno è sorpreso. Il “passaggio” era atteso, viste le posizioni morbidissime assunte durante la sua segretaria. Ma nessuno credeva che i tempi sarebbero stati così rapidi. “La nomina è sconcertante. Un ‘premio fedeltà’ per la connivenza a un governo che sta passando nel tritatutto i diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sbarra da leader della Cisl al governo, opposizioni: “Un premio fedeltà per la connivenza”

In questa notizia si parla di: governo - sbarra - cisl - opposizioni

Governo, Meloni proporrà la nomina di Luigi Sbarra come sottosegretario con delega al Sud - Il governo Meloni prende forma e si arricchisce di nuove figure di spicco: secondo fonti di governo, la premier sta finalizzando la nomina di Luigi Sbarra come sottosegretario con delega al Sud.

La “legge Sbarra”: una nuova tappa della deriva neo-corporativa Roma, 29/05/2025 11:50 Il commento di USB alla cosiddetta “Legge Sbarra”, promossa dalla Cisl fatta sua dal Governo Meloni: una nuova tappa della deriva neo-corporativa del sindacalismo c Vai su Facebook

Governo, Meloni all’assemblea nazionale della Cisl elogia il leader Sbarra mentre attacca Cgil e Uil; Manovra, è scontro Cgil-Cisl. Landini, “il compito del sindacato non è dire al governo che è bravo e bello”. Sbarra: “ci porti rispetto e smetta di fare da traino all’opposizione”; Sbarra (Cisl): «Vicini a una svolta storica sui Cda aperti ai dipendenti».

Il governo ha scelto l’ex segretario della CISL Luigi Sbarra come sottosegretario della presidenza del Consiglio per il Sud Come scrive ilpost.it: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Luigi Sbarra, ex segretario del sindacato CISL, come sottosegretario della presidenza del Consiglio per il Sud.