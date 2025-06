Savona Juve pronto un nuovo rinnovo per il terzino bianconero | nei prossimi giorni l’incontro con gli agenti tutti i dettagli

La Juventus si prepara a blindare Nicolò Savona con un nuovo rinnovo contrattuale. Nei prossimi giorni, si terrà un incontro decisivo con gli agenti del giovane talento, mentre tutti i dettagli di questo importante accordo stanno emergendo. Savona, sempre più protagonista nel gruppone bianconero, si appresta a consolidare il suo ruolo nel futuro della squadra. Restate sintonizzati per scoprire le novità su questa trattativa che potrebbe segnare una svolta nella carriera del terzino.

del nuovo accordo. Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Savona, terzino di proprietà della Juventus che nel corso di quest’ultima stagione si è via via ritagliato una fetta importante all’interno del gruppo bianconero. Secondo quanto rivelato dal quotidiano gli agenti del terzino bianconero dovrebbero incontrare nei prossimi giorni la dirigenza del club per mettere nero su bianco il prolungamento fino al giugno 2030. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Savona Juve, pronto un nuovo rinnovo per il terzino bianconero: nei prossimi giorni l’incontro con gli agenti, tutti i dettagli

