Savignano in arrivo dal Pnrr oltre 700mila euro | serviranno per attivare 36 nuovi posti di asilo nido

Savignano si prepara a un nuovo capitolo di crescita e inclusione: grazie a oltre 700mila euro provenienti dal PNRR, il comune realizzerà 36 nuovi posti di asilo nido, offrendo un sostegno concreto alle famiglie e promuovendo il futuro dei giovani cittadini. Questa importante iniziativa, approvata mercoledì 11 giugno dal consiglio comunale, rappresenta un passo decisivo verso una comunità più attenta alle esigenze dei suoi residenti.

Arrivano più di 700mila euro dal Pnrr per la realizzazione di 36 nuovi posti di asilo nido a Savignano sul Rubicone. La notizia è stata resa nota ieri sera, mercoledì 11 giugno, in occasione dell'approvazione da parte del consiglio comunale dell'aggiornamento del Dup, Documento unico di.

