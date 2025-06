sassuolo punta su thorsvedt e camara per rinforzare il centrocampo

strategie neroverde si concentrano su rinforzi di qualità per il centrocampo, puntando su Thorsvedt e Camara. Con Pedro Obiang andato al Monza e Luca Mazzitelli rientrato al Como, il Sassuolo mira a consolidare la mediana con giovani talenti e conferme importanti. L’attesa è per il pieno recupero di Kristian Thorsvedt, considerato un asset imprescindibile, mentre si monitorano anche Ghion e Iannoni, profili che attirano l’attenzione delle big di B, aprendo nuovi scenari di mercato.

Perso definitivamente Pedro Obiang, accasatosi al Monza, e restituito Luca Mazzitelli al Como, che nel frattempo lo ha riscattato dal Frosinone che gliel’aveva a sua volta prestato, si aspetta il pieno recupero di Kristian Thorsvedt, straconfermato come asset imprescindibile del Sassuolo che verrà, e si valutano al contempo le posizioni di Andrea Ghion – piace a tutte le big di B – ed Edoardo Iannoni. Oltre all’incursore norvegese, insomma, le uniche certezze in mediana, per i neroverdi, oggi sono Daniel Boloca e Luca Lipani e non è un caso che gli neroverdi abbiano mosso di conseguenza da subito, sondando possibili rinforzi per un reparto che ha perso peso ed esperienza, e altro potrebbe perdere da qui a fine mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net