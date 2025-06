Sassuolo | Doig e Muharemovic brillano con le nazionali interesse dal mercato

settimana internazionale, attirando l’attenzione di club e addetti ai lavori. Doig e Muharemovic hanno dimostrato il loro valore sotto i riflettori delle nazionali, confermando il loro talento e aprendo nuove opportunità di mercato. Con le luci puntate su di loro, il futuro potrebbe riservare sorprese per questi giovani talenti del Sassuolo, pronti a scrivere nuovi capitoli della loro carriera.

Con i campionati fermi, i più recenti impegni delle nazionali hanno rappresentato per i calciatori (almeno per quelli non impegnati al Mondiale per club) l'ultima possibilità stagionale per mettersi in mostra. E i palcoscenici internazionali, in tempi di mercato, finiscono inevitabilmente per trasformarsi in significative vetrine per diversi giocatori. In questo senso, due tesserati del Sassuolo si sono messi particolarmente in luce nell'ultima settimana: Josh Doig e Tarik Muharemovic. Il terzino, dopo essere stato il capitano dell'Under 21 scozzese, ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Tartan Army nel match contro il Liechtestein.