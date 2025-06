Saronno sotto choc Lettera dei residenti | Dolore e affetto vicini alla famiglia

Saronno è sotto shock: i residenti di Domus Verde si uniscono in un abbraccio collettivo, esprimendo il loro dolore per la tragica perdita del pensionato Romolo Baldo. Dopo l’episodio che ha scosso Cassina Ferrara, questa lettera testimonia come il senso di comunità possa diventare un balsamo nei momenti più difficili, ricordando a tutti che, di fronte al dolore, non si è mai soli.

Rompono il silenzio, ma solo per esprimere in modo accorato e composto la propria vicinanza alla famiglia e il dolore per la scomparsa del pensionato ucciso. Così i residenti del complesso Domus Verde fanno sentire la propria voce dopo l' omicidio che ha sconvolto quell'angolo di Cassina Ferrara. "Con profondo dolore e grande commozione, tutti i residenti della Domus Verde di Saronno si stringono attorno alla famiglia di Romolo Baldo, colpita da questa drammatica tragedia. In questi momenti così drammatici, il silenzioso affetto e la vicinanza umana diventano un faro di speranza e di conforto per chi soffre".

