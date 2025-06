Sarnico, muore dopo 15 giorni di agonia il ciclista Filippo Turla.

Filippo Turla, 50 anni di Sulzano e Trescore Balneario, ci lascia dopo 15 giorni di agonia, vittima di una tragica caduta in bicicletta a Sarnico. Uomo appassionato di due ruote, il suo sorriso rimarrĂ vivo nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua perdita colpisce profondamente la comunitĂ , che si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Non ce l’ha fatta Filippo Turla, il 50enne originario di Sulzano e residente a Trescore Balneario, rimasto vittima di una rovinosa caduta in bicicletta lo scorso 31 maggio a Sarnico. Dopo due settimane di agonia all’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’uomo è morto nella mattinata di giovedì 12 giugno, senza mai riprendere conoscenza: il 28 maggio aveva festeggiato il 50esimo compleanno. Turla, grande appassionato di due ruote, amava trascorrere il tempo libero in sella alla sua mountain bike. Quel giorno stava pedalando da solo lungo la provinciale che costeggia il lago d’Iseo, diretto verso Sarnico, quando – all’altezza del Lido Nettuno – ha perso l’equilibrio ed è finito a terra, battendo violentemente la testa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it