Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia Fiorella Sinfonica live con orchestra a chiudere quest’anno Cortonantiquaria

Preparati a vivere un’esperienza unica: il super concerto di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica / live con orchestra” chiuderà in grande stile la 63ª Cortonantiquaria, la più antica fiera d’Italia. L’8 settembre, nel suggestivo cuore di Cortona, l’artista ci regalerà emozioni indimenticabili tra musica e arte, celebrando un anno di cultura e passione. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un evento che unisce raffinatezza e grinta come solo Fiorella sa fare.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica live con orchestra” a chiudere quest’anno Cortonantiquaria, la 63esima edizione della più antica fiera d’Italia, in programma dal 23 agosto al 7 settembre, con le sue meraviglie d’arte nel cuore antico di Cortona. La sera del 6 settembre, tutti in piazza per vivere la raffinatezza e la grinta dell’interprete femminile per eccellenza della canzone d’autore italiana e festeggiare l’intramontabile fascino della rassegna d’arte cortonese. E’ ufficiale: tra gli attesi eventi di piazza che accompagneranno la 63esima edizione di CortonAntiquaria, in programma quest’anno dal 23 agosto al 7 settembre, i riflettori saranno tutti puntati sulla raffinata e incredibile Fiorella Mannoia, che il 6 settembre terrà il suo concerto “Fiorella Sinfonica lieve con orchestra” proprio a Cortona in Piazza Signorelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia “Fiorella Sinfonica / live con orchestra” a chiudere quest’anno Cortonantiquaria

