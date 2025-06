Sanzioni per 6 influencer l’Agcm multa Big Luca e non solo | soldi facili e finti follower

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso le indagini su sei influencer, smascherando pratiche scorrette come soldi facili e follower finti. Due di loro dovranno pagare multe salate, mentre gli altri riceveranno solo ammonimenti e l'impegno a cambiare rotta. Un caso che mette in luce i rischi di un mondo digitale sempre più sotto scrutinio. Ma cosa succede veramente dietro le quinte dei social?

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso le istruttorie nei confronti di 6 influencer. Fra di loro, 2 dovranno pagare multe per un totale di 65.000 euro mentre gli altri 4 se la caveranno con una ramanzina e la promessa di cambiare modus operandi. Nel linguaggio tecnico dell’Agcm si chiamano “impegni”. Agcm VS influencer. Le istruttorie erano state avviate a luglio 2024 perché gli influencer pubblicavano sistematicamente, sia sui social network che su siti web, foto e video in cui venivano offerti consigli a pagamento per ottenere importanti guadagni facili e sicuri. Purtroppo per loro, il non avere indicato la dicitura adv per informare gli utenti della natura pubblicitaria dei contenuti diffusi ha attirato le attenzioni dell’Agcm. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sanzioni per 6 influencer, l’Agcm multa Big Luca e non solo: soldi facili e finti follower

