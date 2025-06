Santopadre | Jannik fai così per battere Alcaraz a Wimbledon

Per conquistare la vittoria contro Alcaraz a Wimbledon, Jannik Sinner può contare su un livello di risposta sorprendente, secondo Santopadre, ex coach di Berrettini. Con la sua qualità e il coraggio di osare, potrebbe fare la differenza nel torneo più prestigioso del tennis. Ma quali strategie adotterà per superare le sfide sul campo?

L'ex coach di Berrettini finalista a Londra nel 2021: "Sinner sulla risposta ha un livello di qualità molto alto e potrebbe permettersi qualche rischio in più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Santopadre: “Jannik, fai così per battere Alcaraz a Wimbledon”

In questa notizia si parla di: santopadre - jannik - così - battere

Un anno in vetta ? Jannik Sinner continua a scrivere la storia: è il quinto giocatore, dal 1973, capace di mantenere il primato per un anno intero alla sua prima esperienza da numero uno Vai su Facebook

Santopadre: “Jannik, fai così per battere Alcaraz a Wimbledon”; Il futuro del tennis per Santopadre: “La trinità sarà completa tra un paio d’anni, il terzo sarà Fonseca”; Australian Open, Sinner o Alcaraz? Parla il coach Santopadre che affronta anche il tema Berrettini: “Ecco come può tornare in top ten...”. Poi su Djokovic, Medvedev e Zverev....