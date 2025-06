Sant’Antimo maxi sequestro da 42 milioni a imprenditore legato al clan Puca

In un'operazione senza precedenti, le autorità di Napoli hanno sequestrato un patrimonio da 42 milioni di euro a un imprenditore campano, ritenuto affiliato al clan Puca. Un colpo durissimo alla criminalità organizzata che dimostra come la lotta alla camorra sia una priorità reale e concreta. Questa vicenda sottolinea l’impegno delle istituzioni nel contrasto alle infiltrazioni mafiose e la volontà di restituire legalità e trasparenza al territorio.

La Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Napoli ha disposto il sequestro di un imponente patrimonio del valore di quasi 42 milioni di euro nei confronti di un imprenditore campano di 63 anni, già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione camorristica e trasferimento fraudolento di valori, con l'aggravante.

