Sant’Angelo a Cupolo | Carabinieri in prima linea contro le truffe

In un mondo sempre più esposto alle insidie delle truffe, la lotta dei Carabinieri di Sant’Angelo a Cupolo si fa concreta e vicina ai cittadini. Con incontri informativi come quello presso “Terra Mia”, si rafforza il legame tra forze dell’ordine e comunità, grazie anche alla presenza del nuovo sindaco De Pierro. Prevenire è proteggere: un passo fondamentale per costruire una società più sicura e consapevole.

Tempo di lettura: 2 minuti Prevenire è proteggere: con questo spirito si è svolto un importante incontro informativo promosso dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, guidata dal Maggiore Emanuele Grio, presso l’associazione “Terra Mia” di Sant’Angelo a Cupolo, alla presenza del neo Sindaco Alessandro De Pierro e di numerosi cittadini. L’iniziativa, nata per sensibilizzare, informare e fornire strumenti concreti alla popolazione, si è inserita in un più ampio programma di prevenzione e contrasto alle truffe – un fenomeno in costante crescita e che nel 2024 ha visto quasi 3 milioni di italiani vittime di raggiri online. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Angelo a Cupolo: Carabinieri in prima linea contro le truffe

