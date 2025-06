Santanchè crac delle società Indagini in un unico fascicolo

Un nuovo capitolo si apre nel crac delle società del gruppo bio-food, ora unificato in un unico fascicolo di indagine per bancarotta. Tra gli attori coinvolti, spiccano Ki Group srl e Bioera spa, entrambe segnate da recenti fallimenti e liquidazioni giudiziali. Un quadro che mette sotto assillo anche nomi di rilievo, tra cui la ministra del Turismo Daniela Santanchè, ora al centro di indagini che potrebbero scuotere l'intera scena politica ed economica italiana.

Si profila un unico fascicolo di indagine per bancarotta, che riunirà gli accertamenti su Ki Group srl, fallita nel gennaio 2024, e su Bioera spa, per cui la liquidazione giudiziale è stata dichiarata lo scorso dicembre. Si tratta di due delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. È già emerso a fine dicembre scorso che Santanchè è indagata da tempo per bancarotta dopo il crac della srl del gruppo, assieme a Canio Mazzaro, al fratello Michele Mazzaro e ad altri ex amministratori. La senatrice di FdI, dall'aprile 2019 al dicembre 2021, è stata presidente e legale rappresentante di Ki Group srl.

