Sanitaservice Cisl FP | Un tavolo tecnico sulla vicenda degli addetti al Cup

Tarantini Time Quotidiano La vicenda dei lavoratori del CUP (Centro Unico Prenotazioni) di Sanitaservice Taranto è stata discussa in III Commissione Sanità della Regione Puglia. Non è la prima volta, perchè si tratta di una questione annosa su cui, nei giorni scorsi, è intervenuto anche un gruppo di addetti del CUP con segnalazioni precise e circostanziate. La Cisl FP Taranto Brindisi segue da tempo la vertenza ed ha più volte ribadito il pieno diritto degli addetti all'inquadramento nella categoria C, come già avviene nelle Sanitaservice di Lecce e Brindisi e come previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro della sanità privata.