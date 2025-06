Sanità veneta liste d' attesa in calo per la Regione Zaia | Dati eccezionali

Le liste d’attesa nella sanità veneta stanno registrando un calo straordinario, una notizia che fa ben sperare per i cittadini della regione. I dati ufficiali, provenienti dalle ultime rilevazioni tra maggio 2023 e dicembre 2024, evidenziano una diminuzione significativa dei tempi di attesa, confermando il miglioramento dei servizi sanitari voluto dalla Regione Zaia. È un risultato che dimostra come la buona gestione possa portare a risultati concreti e tangibili per tutti.

