Sanità disagi in vista | proclamato lo sciopero di 24 ore

L’ASL Toscana Nord Ovest si scusa anticipatamente con cittadini e operatori per i disagi causati dallo sciopero di 24 ore proclamato per venerdì 20 giugno 2025. Questa protesta, indetta da Cub e Usb con la Sgb, mira a sensibilizzare sulle criticità del settore sanitario pubblico, ma si impegna a garantire, nel limite del possibile, servizi essenziali e una comunicazione trasparente per minimizzare i disagi. La collaborazione di tutti è fondamentale in questo momento delicato.

E' stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 20 giugno 2025 dalle Confederazioni Cub e Usb e dalla Sgb (aderenti Flai,Fisi,Cub Pi,Usb Pi) e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della Sanità Pubblica. L'Asl Toscana nord ovest si scusa anticipatamente con.

