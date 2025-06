Sanità dell' Umbria la regione vara la centrale operativa 116117 | cos' è e come funziona

La Regione Umbria ha lanciato la centrale operativa 116117, il numero europeo unico per le cure mediche non urgenti. Questo servizio gratuito, attivo 24/7, rappresenta un passo importante verso una sanità più accessibile e efficiente, permettendo ai cittadini di ricevere assistenza immediata senza sovraccaricare le strutture di emergenza. Scopriamo come funziona questa innovativa iniziativa e quali benefici porterà alla comunità .

