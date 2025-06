Sanità | Aris-Anmirs siglato accordo contratto medici ospedalità classificata

È ufficiale: Aris e Anmirs hanno siglato un importante accordo sul contratto dei medici degli ospedali classificati, rafforzando il loro impegno per il diritto alla salute. Questa partnership testimonia la dedizione di entrambe le parti nel garantire condizioni di lavoro adeguate e servizi sanitari di qualità. Un passo significativo che promette benefici concreti per i professionisti e i pazienti coinvolti, consolidando la collaborazione nel nome della salute pubblica.

E’ stato siglato l’accordo tra Aris, Associazione religiosa istituti socio sanitari e Anmirs, (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri) per il contratto dei camici bianchi dell’ospedalità classificata. “La decisione di ratificare l’ipotesi d’intesa” dimostra “ancora una volta il grande senso di responsabilità e la ferma volontà dell’Aris di continuare a cooperare, come sempre ha fatto, per garantire il diritto alla salute dei cittadini, fornendo, tramite le proprie strutture, un fondamentale contributo al Servizio sanitario nazionale”, dichiarato Giovanni Costantino, capodelegazione Aris, a margine dell’incontro sindacale di oggi, durante il quale è stato sottoscritto l’accordo definitivo per l’applicazione del contratto nazionale ArisAnmirs. 🔗 Leggi su Romadailynews.it