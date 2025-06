Sanità | 1160 controlli dei Nas in centri medicina estetica sequestrate 14 strutture

Operazioni intensive dei Carabinieri dei NAS in tutta Italia hanno portato al sequestro di 14 strutture su oltre 1.160 controlli nei centri di medicina estetica. Un’azione decisa per garantire la sicurezza dei pazienti e contrastare il fenomeno di pratiche irregolari, spesso svolte da personale non qualificato e con apparecchiature non idonee. La tutela della salute pubblica resta la priorità assoluta: la sicurezza non può essere un’opzione, ma un diritto di tutti.

Controlli a raffica nei centri di chirurgia estetica in tutta Italia da parte dai Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute e finalizzata alla verifica della corretta erogazioni delle prestazioni. Nel mirino strutture con personale non qualificato, incurante delle gravi conseguenze che possono derivare da prestazioni eseguite in assenza di adeguata preparazione medico-professionale, con apparecchiatura non idonea e in locali carenti dei minimi requisiti sanitari e strutturali. 1.160 i controlli, tra centri estetici e studi medici estetici: rilevati 132 obiettivi non conformi con conseguente deferimento all’AutoritĂ Giudiziaria di 104 titolarioperatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - SanitĂ : 1160 controlli dei Nas in centri medicina estetica, sequestrate 14 strutture

