sanctioning ben gvir and smotrich is but a tiny sad step in ending the gaza massacre

Le sanzioni contro Ben Gvir e Smotrich rappresentano, purtroppo, un passo minimo nel cammino verso la fine della tragedia di Gaza. Ma ci chiediamo: sono ingenui, pavidi o semplicemente disillusi? Queste misure avranno davvero un peso sulle decisioni di Israele, o sono solo parole vuote? La questione rimane aperta, mentre il mondo osserva impotente, sperando in un cambiamento che potrebbe fare la differenza.

It is hard to know whether these countries are being na√Įve or cowardly. Are they just paying lip service, or do they really believe this punishment will have some sort of effect on Israel's moves? Alas and alack! Woe be unto us, for we have sinned: Five countries have imposed sanctions