San Giovanni da Sahagún | il Santo del 12 Giugno celebrato nel mondo

Il 12 giugno, nel cuore di milioni di fedeli sparsi nel mondo, si celebra San Giovanni da Sahagún, un santo la cui vita devota e i miracoli compiuti hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia spirituale. Nato a Sahagún nel 1430, il suo esempio di fede e carità continua a ispirare generazioni. La sua canonizzazione, avvenuta nel 1690, ha consacrato il suo ruolo come modello di virtù e devozione. Scopriamo insieme le sue straordinarie gesta e il messaggio che ancora oggi trasmette.

San Giovanni da Sahagún: il Santo del 12 Giugno. San Giovanni da Sahagún, noto anche come Giovanni González de Castrillo, è un santo cattolico la cui festa si celebra il 12 giugno. Nato a Sahagún, in Spagna, nel 1430, Giovanni è noto per la sua vita devota e per i suoi miracoli. La sua canonizzazione avvenne nel 1690 da Papa Alessandro VIII, riconoscendo la sua dedizione e il suo impatto spirituale nella comunità. La Vita e la Canonizzazione. Giovanni entrò nel monastero agostiniano di Salamanca, dove si distinse per il suo fervore religioso e la sua capacità di predicare. Era famoso per le sue omelie appassionate e per la sua abilità nel risolvere i conflitti all'interno della comunità.