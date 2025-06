San Giovanni a Teduccio al via i festeggiamenti per il Patrono

San Giovanni a Teduccio si anima con l’arrivo della festa patronale in onore di San Giovanni Battista, un appuntamento tanto atteso che unisce tradizione, fede e comunità. Dal 15 giugno al 6 luglio, il quartiere si trasforma in un vivace palcoscenico di eventi, celebrazioni e momenti di convivialità, rendendo omaggio al santo patrono e rafforzando il senso di appartenenza. L'articolo San Giovanni a Teduccio, al via i festeggiamenti...

Dal 15 giugno al 6 luglio torna uno degli appuntamenti più sentiti dal quartiere di San Giovanni a Teduccio: la festa patronale in onore di San Giovanni Battista, simbolo di identità religiosa e culturale per l’intera comunità. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Santo Patrono della Parrocchia San Giovanni Battista di Napoli, con il patrocinio del Comune di Napoli, prevede . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: giovanni - teduccio - festeggiamenti - patrono

San Giovanni a Teduccio: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha compiuto un’importante operazione a San Giovanni-Barra, arrestando un 58enne napoletano con precedenti penali.

Un uomo, in evidente stato confusionale, si è introdotto all'interno del santuario del Santo Patrono a Sant'Antimo distruggendo tutto ciò che gli è capitato davanti. Banchi capovolti, paramenti sacri distrutti e addirittura liquidi benedetti rovesciati Vai su Facebook

Napoli, festa a San Giovanni a Teduccio: folla per il recupero della statua sommersa; San Giovanni 2024, il programma completo dei festeggiamenti; Processione di San Giovanni Battista a mare: punti di imbarco, orari e programma - le info.

Napoli, festa a San Giovanni a Teduccio: folla per il recupero della statua sommersa ilmattino.it scrive: Folla e commozione a San Giovanni a Teduccio per la tradizionale processione a mare del Santo patrono.