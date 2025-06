San Gimignano terra di belle idee La vecchia farmacia ‘Ridolfi’ trasformata in moderna piceria

Nel cuore di San Gimignano, terra di bellezze e tradizioni, la storica Farmacia Ridolfi si reinventa: da oltre 170 anni punto di riferimento, ora si trasforma in una moderna piceria. Un ponte tra passato e presente, dove i sapori autentici si sposano con un’atmosfera innovativa. Da quelle porte storiche, nasce un nuovo capitolo culinario, iniziando proprio con gli spaghetti fatti in casa, pronti a conquistare il palato di ogni visitatore...

C'è chi ha tirato giù il bandone e chiuso bottega dopo 170 anni e chi invece ri-apre le porte chiuse da pochi mesi in piazza del Pozzo dove nel secolo scorso ai piedi del palazzo faceva storica e cultura la farmacia del dottor 'Ridolfi', riconvertita a bottega di tabacchi, edicola e souvenir. Da quelle storiche porte rimesse a nuovo è stata aperta una moderna Piceria. Sì. Proprio loro gli spaghetti fatti in casa con il buco della ricetta in Vald'Orcia nel nuovo laboratorio di selezionate farine impastate a macchina, cotti, conditi e mangiati e serviti nel particolare "piatto" al cartoccio. L'idea è nata dal cuoco-macellaio padovano Stefano Ruggero che da dieci anni, con la compagna Beatrice senese dell'Onda ma adottiva fin da bambina sotto le torri, è stato aperto il popolare ristorante ' Ceppo Toscano ' in via delle Romite non con i 'Pici & Lover' ma con un solo menù alle costate fiorentine nelle Romite.