Samurai Troopers | un sequel in arrivo per l’amato anime

Il ritorno di Yoroiden Samurai Troopers entusiasma i fan di tutto il mondo, annunciando un sequel ufficiale intitolato Yoroi Shin Den Samurai Troopers. Dopo quasi quarant’anni dall’originale, la nuova serie promette di riaccendere la passione con un mix di azione classica e ambientazioni moderne. Ambientata nella Shinjuku contemporanea, la storia seguirà le avventure di nuovi e vecchi eroi, pronti a scrivere un capitolo inedito di questo iconico universo.

Dopo quasi quarant’anni dalla messa in onda originale, Yoroiden Samurai Troopers tornerĂ con un sequel ufficiale dal titolo Yoroi Shin Den Samurai Troopers. L’annuncio è arrivato durante una proiezione celebrativa a Shinjuku, dove Sunrise ha rivelato la nuova serie, il teaser trailer e una visual che mostra l’inconfondibile atmosfera samurai in un contesto moderno. Il sequel sarĂ ambientato nella Shinjuku contemporanea e racconterĂ la storia di cinque nuovi ragazzi, ciascuno dotato di un’armatura Yoroi Gear, pronti a combattere la rinascita del demone imperatore Arago, lo stesso spirito malvagio che, secondo la mitologia della serie, tentò secoli fa di conquistare il mondo umano e che ora, come aveva promesso, è tornato per vendicarsi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Samurai Troopers: un sequel in arrivo per l’amato anime

