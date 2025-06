Samsung Galaxy S9 e Note 9 immortali | ecco la One UI 7 grazie alla Noble ROM 5.0

I protagonisti indiscussi del passato, Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9, si reinventano grazie alla Noble ROM 5.0. Con l’aggiornamento a One UI 7 e Android 15, questi device dimostrano che la tecnologia può vivere in eterno, divenendo ancora più smart e performanti. Un vero esempio di longevità digitale che apre nuovi orizzonti per gli appassionati: scopriamo insieme come mantenere vivo il proprio smartphone nel futuro.

Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 non si vogliono proprio fermare: grazie alla Noble ROM 5.0 arrivano One UI 7 e Android 15 con Now Brief!

