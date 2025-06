Samsung Galaxy S25 si aggiorna anche sul canale stabile mentre la One UI 7 si allarga

Il mondo Samsung si anima con novità entusiasmanti: Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra si aggiornano con le ultime patch di sicurezza sul canale stabile, garantendo prestazioni ottimali e maggiore protection. Intanto, la nuova One UI 7 conquista l’Italia su Galaxy A34 e A16 5G, portando funzionalità innovative e un’esperienza utente ancora più coinvolgente. Scopriamo insieme come queste novità migliorano il tuo smartphone e cosa aspettarti dai prossimi aggiornamenti.

Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra si aggiornano con le ultime patch, mentre la One UI 7 arriva in Italia su Galaxy A34 e Galaxy A16 5G. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S25 si aggiorna anche sul canale stabile, mentre la One UI 7 si allarga

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

Samsung aggiorna la serie Galaxy S25 in Europa: un update pesante ma senza le patch di giugno Si legge su tecnoandroid.it: Samsung ha avviato il rilascio di un aggiornamento software importante per i suoi smartphone di punta, i Galaxy S25, S25+ e S25Ultra, in Europa.