Sampdoria-Salernitana | tifosi del Genoa comprano biglietti con nomi falsi caos e polemiche

L’entusiasmo tra i tifosi genovesi si infiamma mentre si intensificano le polemiche e il caos intorno alla vendita dei biglietti per il cruciale match Sampdoria-Salernitana. Tra acquisti con nomi falsi e tensioni crescenti, l’attesa cresce in vista del playout di andata domenica 15 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La situazione si fa sempre più intricata, lasciando presagire una partita ricca di emozioni e sorprese.

Prosegue a spron battuto la vendita dei biglietti per la partita Sampdoria-Salernitana, playout di andata in programma domenica 15 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Intanto i tifosi del Genoa, in vista del playout fra Sampdoria e Salernitana, stanno acquistando i biglietti con dei nomi falsi per far sì che lo stadio sia il più vuoto possibile. Ecco alcuni dei nomi utilizzati per acquistare i ticket, come riportato da La Gazzetta dello Vai su Facebook

Tifosi del #Genoa acquistano biglietti del Playout tra #Sampdoria e Salernitana con nomi falsi: tra questi anche quelli di Michele Misseri e Alberto Stasi Vai su X

