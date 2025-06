Sampdoria-Salernitana si gioca con l' incognita ricorsi | la probabile formazione

La sfida tra Sampdoria e Salernitana si avvicina, ma l'incognita ricorsi e i recenti sviluppi sul caso Brescia aggiungono un tocco di suspense. Con le probabili formazioni e le strategie in campo, i tifosi sono in attesa di scoprire quale squadra riuscirà a conquistare la salvezza. È una partita ricca di tensione e aspettative, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante corsa alla salvezza.

La Sampdoria si prepara alla gara di andata dei playout contro la Salernitana, in programma domenica 15 giugno alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris, il ritorno è invece stato fissato venerdì 20 giugno all'Arechi. Il 'caso Brescia' ha regalato una seconda opportunità per la salvezza dopo la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria-Salernitana, si gioca con l'incognita ricorsi: la probabile formazione

