Sampdoria-Salernitana i tifosi del Genoa acquistano biglietti con nomi falsi per lasciare vuoto lo stadio

A Genova, la rivalità tra Sampdoria e Genoa si fa sempre più accesa, spingendo alcuni tifosi del Genoa a usare biglietti falsi per lasciare lo stadio vuoto durante le sfide. Una mossa estrema che mette in luce le tensioni sportive e sociali legate al derby cittadino. Ma quali saranno le ripercussioni di questa strategia? Il panorama calcistico genovese si prepara a un nuovo capitolo di passione e sorprese.

A Genova, la rivalità cittadina tra la Sampdoria e il Genoa ha raggiunto vette quasi grottesche nelle ultime ore. Come noto, tra pochi giorni.

Sampdoria in C, l’iniziativa dei tifosi del Genoa: ora però c’è un rischio enorme - Genova è in fermento: i tifosi del Genoa lanciano un’iniziativa audace dopo la retrocessione della Sampdoria in Serie C.

La Sampdoria attende l'esito del ricorso del Brescia. Ieri, intanto, i tifosi della Salernitana si sono riuniti per protestare e per decidere se presentarsi ai playout Vai su Facebook

