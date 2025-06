Sampdoria Manfredi | Le illazioni hanno creato danno enorme al club Continueremo a investire

Le recenti illazioni hanno causato un danno enorme alla Sampdoria, alimentando tensioni che rischiano di compromettere il futuro del club. Tuttavia, il presidente Matteo Manfredi ha rassicurato i tifosi, confermando l’impegno a continuare a investire e a sostenere la squadra in questa fase cruciale. A pochi giorni dal delicatissimo playout con la Salernitana, le parole di Manfredi rafforzano la determinazione di una società pronta a rialzarsi e a lottare con forza.

A pochi giorni dal delicatissimo playout con la Salernitana, il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi è intervenuto per parlare del caso. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - sampdoria - manfredi - illazioni

Parla Mancini: "Per la Sampdoria ci sarò sempre. Manfredi? Non l'ho sentito" - Roberto Mancini, ex bandiera della Sampdoria e attuale consigliere del club, esprime il suo eterno legame con la squadra dopo la retrocessione in Serie C.

COMUNICATO UFFICIALE DELLA UC SAMPDORIA U.C. Sampdoria: comunicato stampa del 21 maggio 2025 "In merito alle recenti notizie apparse e ai commenti riportati dagli organi di stampa, U.C. Sampdoria S.p.A. smentisce le ricostruzioni e le illazioni c Vai su Facebook

Sampdoria, la precisazione del presidente Manfredi: “Nessun favoritismo dalla FIGC o da altra autorità ”; Il Secolo XIX - Sampdoria, Manfredi: “Nessun margine per illazioni su presunti favoritismi. Ci tuteleremo in ogni sede”; Sampdoria, Manfredi blitz tra Women e prima squadra.

Manfredi: “Samp danneggiata, altro che aiutata. Sono solo illazioni" Lo riporta corrieredellosport.it: Il presidente fa chiarezza a tre giorni dai playout con la Salernitana e risponde a chi ha parlato di trattamenti di favore per i blucerchiati ...