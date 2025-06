Sampdoria Mancini non si vede da inizio maggio | può tornare per il playout?

Roberto Mancini, assente dai riflettori da inizio maggio, potrebbe ancora tornare in scena per il playout della Sampdoria. Dopo settimane di silenzio e incertezze, il suo ruolo come possibile salvatore dei blucerchiati rimane avvolto nel mistero, alimentando speranze e attese tra tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza potrebbe infatti rappresentare la svolta decisiva per riscattare una stagione complicata: il ritorno di Mancini è ormai alle porte?

