Samb | Pezzola firma fino al 2027 accordo annuale per Scafetta

La Sambenedettese dà il via alla sua campagna di rafforzamento ufficializzando il rinnovo di Leonardo Pezzola fino al 2027. Il difensore, con 55 presenze e 3 reti, rappresenta un pilastro della rosa rossoblù e la società punta su continuità e giovani talenti per il futuro. Con le trattative in corso e l’apertura del mercato ad agosto, l’obiettivo è consolidare la squadra e puntare a grandi traguardi.

In questa prima fase di mercato, la Samb sta lavorando su giovani e riconferme. Le contrattazioni vere e proprie potranno essere formalizzate solo dal 1 luglio anche perché ancora i calciatori in scadenza sono vincolati alle società di appartenenza. Intanto Leonardo Pezzola, nei prossimi giorni, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2027 con la società rossoblù. L’ok tra le parti è stato ufficializzato dalla società. Pezzola già 55 presenze, 3 gol e 2 assist, diventa così un veterano del club presieduto da Vittorio Massi. Il diesse Stefano De Angelis ha trovato anche l’accordo con Francesco Scafetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Samb: Pezzola firma fino al 2027, accordo annuale per Scafetta

