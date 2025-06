Salvini | Gattuso ct della Nazionale? Per me è un grande ma se ne occuperà la Federazione

Matteo Salvini, leader della Lega, esprime il suo entusiasmo per Gennaro Gattuso come possibile CT della Nazionale, dichiarando: "Da milanista adoro Gattuso, è un grande." Tuttavia, sottolinea che la questione spetta alla Federazione, mentre lui si concentra sui trasporti. La passione per il calcio si mescola alla politica, creando un dibattito acceso e coinvolgente su chi dovrebbe guidare gli Azzurri. Un tema che appassiona tifosi e non solo.

“ Gattuso ct della Nazionale? Da milanista adoro Gennaro Gattuso, però se ne occuperà la Federazione, io mi occupo di trasporti. Però da milanista dico Gattuso è un grande”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a margine di un evento di Assoimmobiliare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Salvini: “Gattuso ct della Nazionale? Per me è un grande ma se ne occuperà la Federazione”

Salvini: Gattuso ct? Per me è un grande ma se ne occuperà la Federazione; Salvini: Da milanista adoro Gattuso ma il ct lo sceglie la Figc; Matteo Salvini: Gattuso grande milanista, ma la scelta del ct spetta alla Federazione.