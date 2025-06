Salvini | Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5

Salvini e la Lega si battono con determinazione per evitare il blocco degli Euro 5, consapevoli delle ripercussioni che potrebbe avere sulle tasche e sulla mobilità degli italiani. Con un emendamento al decreto infrastrutture, l’obiettivo è tutelare milioni di cittadini senza compromettere le imprese. La nostra convinzione? Che il Green Deal, così com’è proposto, potrebbe fare più danni che benefici, aumentando l’inquinamento globale. È ora di agire concretamente.

ROMA – “Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5, che danneggerebbe milioni di italiani in tutto il Paese solo per fare contente Ursula e Greta. La Lega ha presentato un emendamento ad hoc al decreto infrastrutture. E a livello europeo continuiamo a credere che il Green deal andrebbe abolito, sta solo aumentando l’inquinamento a livello globale (con Cina e India che bruciano carbone e aumentano le emissioni) e chiudendo le fabbriche in Europa”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5”

In questa notizia si parla di: tutto - faremo - evitare - blocco

Zelensky: pronto a incontrare Putin, "faremo tutto il possibile" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua disponibilità a incontrare Vladimir Putin per discutere la fine del conflitto, proponendo colloqui in Turchia.

Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5, che danneggerebbe milioni di italiani in tutto il Paese solo per fare contente Ursula e Greta. La Lega ha presentato un emendamento ad hoc al decreto infrastrutture. E a livello europeo continuiamo a credere c Vai su Facebook

Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5, che danneggerebbe milioni di italiani in tutto il Paese solo per fare contente Ursula e Greta. La Lega ha presentato un emendamento ad hoc al decreto infrastrutture. E a livello europeo continuiamo a credere c Vai su X

Molinari (Lega): Faremo di tutto per stoppare il blocco dei diesel Euro 5; Blocco diesel Euro 5, Molinari (Lega): Faremo di tutto per stopparlo; Blocco diesel Euro 5, arriva emendamento Lega per rinvio: cosa prevede.

Salvini: “Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5” Lo riporta lopinionista.it: "Faremo di tutto per evitare il blocco degli Euro 5, che danneggerebbe milioni di italiani in tutto il Paese solo per fare contente Ursula e Greta.