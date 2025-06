salvi vivai open day con operatori europei

Il 10 giugno 2025, Salvi Vivai celebra un momento di grande importanza con il suo tradizionale Open Day Ceraseto, un evento simbolico che richiama esperti e appassionati da tutta Europa. Questa giornata rappresenta un’occasione imperdibile per condividere innovazioni, scoprire nuove tecniche di coltivazione e rafforzare i legami tra operatori del settore. Un appuntamento che, ancora una volta, si conferma come punto di riferimento nel panorama agricolo europeo.

Dieci giugno 2025: data simbolica per Salvi Vivai, che riprende ufficialmente l’organizzazione del proprio Open Day Ceraseto, frutteto per la coltivazione di ciliegie. È un evento che dal 2016 è divenuto una tappa tecnica imprescindibile per vivaisti, frutticoltori, ricercatori e stakeholder del comparto agricolo europeo. Oltre 150 partecipanti – tra cui agricoltori, tecnici, operatori del settore e concorrenti, provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da Svizzera, Francia, Germania, Grecia, Ucraina e Moldavia – si sono dati appuntamento nel campo sperimentale di Runco per una giornata di approfondimento sul ciliegio, organizzata da Salvi Vivai in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – Distal dell’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it